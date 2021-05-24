Журнал National Geographic рассказал о псковской усадьбе Ореховно

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Журнал National Geographic Russia в своем Instagram-аккаунте прорекламировал усадьбу Ореховно в Пустошкинском районе Псковской области, назвав ее сравнив её с европейскими образцами.

«Франция? Англия? Швейцария? Нет! Псковская область, усадьба Ореховно. Все потому, что красота в глазах смотрящего. Невероятный симбиоз природы и архитектуры», - отметили сотрудники NGR, дополнив слова серией фотографий из усадьбы.

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Подписчики журнала вдохновились красотой усадьбы и признались, что мечтали бы побывать там: «Мой романтик внутри расстаял от удовольствия», - сообщила подписчица. «Покорена красотой и ухоженностью усадьбы!» - добавила ещё одна читательница.

Добраться до усадьбы Ореховно можно по трассе Е95 из Санкт-Петербурга в Белоруссию, после пересечения с трассой М9 в районе Рудо поворот направо в Гультяи, далее по указателю в деревню Ореховно.

Усадьба ежегодно работает с мая по октябрь.