Детская театральная студия «Гвозди» проведет открытые уроки для псковичей

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Детская театральная студия «Гвозди» приглашает псковичей на открытые уроки в Псковский театр драмы 27 мая, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе театра драмы имени А. С. Пушкина.

Зрителям расскажут об основных речевых упражнениях и упражнений по актерскому мастерству. Также обучающиеся студии младшей и старшей группы покажут представления в 14 и 17 часов.

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Посетить открытые уроки может любой желающий бесплатно. Мастерская «Гвозди» располагается во втором здании театра (улица Пушкина, 13а) на третьем этаже. Вход в здание по указателю «Новый зал».

Узнать подробную информацию о студии можно по телефону: +7 (911) 395-77-63 (Марина Николаева, руководитель студии, заместитель художественного руководителя Псковского театра драмы по проектам).