«КК, БИ2, АСН-К...»: Юлия Пересильд описала свой первый учебный день перед полетом на МКС

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Заслуженная артистка РФ, псковичка Юлия Пересильд начала подготовку к полету на МКС. Старт экспедиции для съемки фильма с рабочим названием «Вызов» запланирован пятого октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». О ходе подготовки актриса написала в своём Instagram-аккаунте.

«КК, БИ2, АСН-К, ОБ-СУ, СУ, ОВК, ОСП, РУС, СОТР, СЭП, ХСА....... это 1/20 того , что мы услышали сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Есть день, чтобы это подучить... Сегодня первый день подготовки... примерки, встречи, лекции, практические занятия на тренажерах. Насыщенно! Не заскучаешь», - написала Юлия Пересильд.

Участникам предстоящего полета выдали большое количество книг, среди которых учебники по бортинжинерии, с каждого сняли антропометрические данные для изготовления специального снаряжения. В переди очень короткая, но насыщенная программа обучения ждет Юлию Пересильд, ее режиссера Клима Шипенко и дублеров.

По сюжету фильма, девушку-хирурга отправляют на МКС, чтобы она прооперировала космонавта. Фильм «Вызов» стал совместным проектом госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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