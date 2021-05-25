Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Порховском районе

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Следователи ОМВД России по Порховскому району возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП 25 мая в деревне Нестрино Псковской области.
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Поворот налево 26-летнему водителю автомобиля Audi с его тремя пассажирками обернулся столкновением с Lexus на встречке. Один участник ДТП погиб, недоехав до больницы, за жизнь другого водителя врачи борются на операционном столе уже более пяти часов.
Комплекс следственных мероприятий и судебные экспертизы будут проведены по факту происшествия в Порховском районе.
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