Безопасна ли вода из источников в Псковской области

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Можно ли пить воду из родников, рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Это поверхностная вода, и её качество зависит от того, какое окружение возле родника, есть ли источники загрязнения грунтовых вод», - отметил Нестерук.

По словам Александра Нестерука, родники являются незащищённым водными источниками. К примеру он привел случай из 90-х, когда в деревне Родина вспышку брюшного тифа спровоцировал родник.

«Любой поверхностный источник не безопасен. По каждому случаю нужно разбираться по отдельности» - уточнил главный санитарный врач.

Александр Нестерук призвал псковичей кипятить воводу перед употреблением из родниродников.