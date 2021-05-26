Безопасна ли вода из источников в Псковской области

.
Можно ли пить воду из родников, рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Это поверхностная вода, и её качество зависит от того, какое окружение возле родника, есть ли источники загрязнения грунтовых вод», - отметил Нестерук.
По словам Александра Нестерука, родники являются незащищённым водными источниками. К примеру он привел случай из 90-х, когда в деревне Родина вспышку брюшного тифа спровоцировал родник.
«Любой поверхностный источник не безопасен. По каждому случаю нужно разбираться по отдельности» - уточнил главный санитарный врач.
Александр Нестерук призвал псковичей кипятить воводу перед употреблением из родниродников.