Студентам 50%: билеты со скидкой предложил молодежи Псковский драмтеатр

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Псковский академический театр драмы решил продавать студентам билеты в полцены. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе театра.

С 26 мая и до конца сезона студенты могут приобрести билеты с 50% скидкой в кассе театра. Для этого необходимо предъявить студенческое удостоверение контролю.

Минимальная цена льготного билета должна быть не менее 200 рублей. Со стоимостью билетов и афишей можно ознакомиться на официальном сайте Псковского театра драмы

В акции не участвуют только три спектакля: спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», «Несерьезная исповедь» Вениамина Смехова и «Баснословный вечер» Михаила Морозова.