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Происшествия28 мая 2021 11:48

Венки у памятника Неизвестному солдату пытались поджечь В Великих Луках

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В Великих луках проводят проверку по факту повреждения памятника Неизвестному солдату. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Утром 26 мая неизвестные подожгли венок у памятника Неизвестному солдату в Великих Луках. Огонь перекинулся на монумент и обуглил его.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи. В данный момент сотрудники СК опрашивают троих детей, которые в момент инцидента находились около памятника.

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