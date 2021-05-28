Венки у памятника Неизвестному солдату пытались поджечь В Великих Луках

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В Великих луках проводят проверку по факту повреждения памятника Неизвестному солдату. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Утром 26 мая неизвестные подожгли венок у памятника Неизвестному солдату в Великих Луках. Огонь перекинулся на монумент и обуглил его.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи. В данный момент сотрудники СК опрашивают троих детей, которые в момент инцидента находились около памятника.