Премией в 150 тысяч будут поощрять лучших педагогов и медиков Псковской области

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Лучших педагогов и медработников отметят единовременной премией главы региона. Этот вопрос был единогласно одобрен 58-й сессией парламента и будет внесен в региональное законодательство, пишет ПАИ.

Согласно принятому документу, 10 лучших педагогических и 10 медицинских работников получат премии в размере 150 тысяч рублей. Кто получит поощрение главы региона – будет известно по итогам конкурсного отбора.

Кандидатуры для участия будут предлагать организации, кроме того учтется и мнение общественности.Определять 20-ку лучших будут комиссии, состав которых утвердят органы исполнительной власти области в соответствующей сфере.

Отметим, что проект закона области подготовлен в целях поощрения лучших педагогических и медицинских работников за достижения в профессиональной деятельности, а также приведения закона области в соответствие с федеральным. Авторы инициативы уверены, что реализация законопроекта позволит повысить престиж педагогической и медицинской профессий, а также будет способствовать профессиональному развитию педагогов и медиков.