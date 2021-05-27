Псковичка Юлия Пересильд поделилась фото из космического корабля

Фото из instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Актриса, уроженка пскова Юлия Пересильд поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографией из тренировочного космического корабля, где проходит подготовку для съёмок фильма «Вызов». Ключевые события которого развернутся на Международной космической станции.

Актрисе со съемочной командой придется провести в космосе порядка двух недель, поэтому тренировки они начали серьезные, а приступили к ним как можно скорее.

«Немного с осоловевшими глазами с Климом Шипенко. Мы 4,5 часа провели вот так... и ещё четыре на лекциях... с перерывом на обед. Обед как в детстве - первое, второе, компот. Уже много чего узнали, опробовали, но впереди ещё бесконечность. Мы готовы, идём вперёд! Экспресс-программа насыщенная ... много теории! Впереди практика! Тяжело, не всё понятно, но очень интересно», - поделилась впечатлениями актриса, тренирующаяся бок о бок со своим режиссером.

Художественный фильм «Вызов» станет частью большого научно-просветительского проекта. По прогнозам, после него в свет выйдет целый цикл документальных фильмов о ракетно-космической отрасли.