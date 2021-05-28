Как псковские родители без обращения в ПФР получают маткапитал

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У Псковских родителей есть возможность получить сертификат на материнский капитал без личного обращения в ПФР. Уже более года такая возможность существует в регионе и сертификат оформляется в проактивном (беззаявительном) режиме. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе отделения ПФР в Псковской области.

«Единственное, что нужно иметь потенциальному владельцу сертификата – доступ к электронным сервисам, то есть возможность войти в свой личный кабинет. Тем, кто ещё этого не сделал, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, подтвердить учётную запись, получить логин и пароль», – заявили в ПФР.

Как пояснили в ПФР, сведения о появлении ребёнка поступают в Пенсионный фонд из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Эти данные автоматически подтверждают возможность семьи получить сертификат на маткапитал и фиксируются в информационной системе ПФР. Таким образом информация об этом появляется в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.