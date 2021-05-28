Маткапитал 2021: как без очередей распорядиться в Псковской области

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В Пенсионном фонде России рассказали, на что можно потратить сертификат на материнский капитал и как это сделать в Псковской области не выходя из дома. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

Мы уже рассказывали о том, как можно получить сертификат, не собирая огромное количество документов и не ходя по инстанциям. Как оказалось, распорядиться его средствами тоже можно не выходя из дома.

Если вы уже решили, на что будете направлять средства маткапитала, то в 2021 году для реализации задуманного достаточно будет подать электронное обращение через Единый портал госуслуг или в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

«Все необходимые справки и документы специалисты органов ПФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия» - заверили в ПФР.