Автобусы изменят маршруты из-за ремонта улицы Волкова в Пскове

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Дорожные работы на улице Волкова внесут коррективы в схему движения городских и пригородных автобусов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

С 6 утра 29 мая по 6 утра 30 мая общественный транспорт, идущий по улице Труда от Школы № 12 к центру будут доезжать до перекрёстка с улицей Школьной, далее до улицы Олега Кошевого, налево по улице Леона Поземского к площади Ленина по маршруту.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется на улице Школьной у дома № 19. В обратном направлении движение осуществляется без изменений.