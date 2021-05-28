О планах по строительству на 4-х углах рассказал глава администрации Пскова

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В планах благоустройства площадки на Четырех углах в Пскове появился проект по строительству Торгово-туристического комплекса. Об этом заявил глава администрации города Александр Братчиков после отчета о работе в 2020 году.

«Все собственники с пониманием отнеслись к происходящему [демонтажу и переезду - КП]. Предпринимателям предоставлены новые места в других торговых точках. Теперь там планируется строительство торгово-туристического комплекса. Площадка готова, чтобы привлекать инвестиции, и предварительные проекты уже есть», - заверил Александр Братчиков.

В месте, где ранее размещался рынок, сейчас завершается демонтаж объектов. Но вскоре там появится новая площадка для развития региона.