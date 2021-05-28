Прошлой ночью псковичка сумела отбиться от профессионального грабителя

Этой ночью, 28 мая, псковичка по пути с работы чуть не лишилась сумки с деньгами. Об этом она сообщила в полицию. Молодого человека задержали по «горячим следам», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции удалось по приметам задержать человека, подозреваемого в покушении на грабеж. По словам пострадавшей, в два часа ночи она направлялась с работы домой, когда вместе с ней к подъезду подошел неизвестный и попытался отобрать сумку.

Беспокоясь за денежные средства в сумочке, женщина дала отпор злоумышленнику и стала кричать и звать на помощь. У молодого человека не получилось завершить планируемое, поэтому он решил скрыться с места преступления.

Задержанного полицией злоумышленника опознала пострадавшая. В ходе установления личности, нападавшим оказался 27-летний пскович, ранее судимый за кражу и грабеж.