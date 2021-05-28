18 упаковок сыра и кофе попытался вынести из магазина пскович

Фото из архива КП

Пскович украл в магазине 18 упаковок сыра и две банки кофе, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Вчера, 28 мая, около половины пятого утра экипаж вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Труда, поступил тревожный сигнал.

Оказалось, что 31-летний пскович похитил из торгового зала магазина 18 упаковок сыра и две банки кофе на 3 тысячи 127 рублей.

Прибывшие на место Росгвардейцы задержали вора и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.