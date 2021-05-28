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Общество28 мая 2021 14:26

109 человек взял на работу завод «Титан-Полимер» в Псковской области

Источник:kp.ru
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Завод «Титан-Полимер» принял на работу уже 109 человек в Псковской области. Об этом сообщил директор предприятия Герман Петрушко на заседании круглого стола, посвященного развитию химической отрасли в Псковской области.

«Речь идет о бухгалтерах, экономистах, водителях, слесарях, специалистах по контрольно-измерительным приборам, службе механиков», - уточнил Герман Петрушко.

Проректор ПсковГУ по научной работе Тарас Антал отметил, что вуз готов подготовить для завода менеджеров, обладающих смежными знаниями, в том числе по химии.

«Мы готовим такую программу специалистов-бакалавров, здесь будет углубленное изучение химии, и студенты будут проходить практику на базе специализированных университетов. За июнь всё будет готово, скорее всего. Далее будем готовить магистров, обсуждаем и такую возможность», - рассказал проректор.