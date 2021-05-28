Весенний Псков - город контрастов

Весенний Псков каждый день меняется до неузнаваемости. К лету приводятся в порядок дороги, газоны и клумбы. А погода ежедневно меняет окраску. Мы собрали несколько фотокарточек за последние два дня, чтобы показать, какой Псков может быть вчера, сегодня и помечтать о том, какой он может быть завтра.

Вчера - в городе была меланхолия, короткие дожди орошали подросшие газоны и прибивали к земле пыль от дорог.

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

К вечеру начался сильный ливень, который заполнил все ямы на дорожках, а по проезжей части во дворах точно разлились реки.

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

К вечеру грозное небо накрыло город огромным ярким полотном. Многие знают, что такое явление может предвещать резкую смену погоды к утру.

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Так и было. Сегодня от вчерашних луж не осталось и следа. С неба светит солнце и по улицам разносится запахи душистых цветов.

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

В школах заканчиваются последние уроки и будто город торжественно провожает школьников на летние каникулы.