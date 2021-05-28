В «Моглино» запретили строительство компании с 3-м уровнем опасности

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В особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе запретили строительство компании с третьим уровнем опасности производства. Об этом на заседании круглого стола, посвященного развитию химической отрасли региона рассказал и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев.

«Обращение фирмы было, ей было отказано, запрашиваемая категория №3, было отказано по показателю СанПиНа», - сказал Антон Яковлев.

Как оказалось, «Моглино» поделено на определенные классы опасности. Однако классификация не постоянная величина и нормы СанПиНа позволяют ее снизить, рассказал спикер.

«Почему «Моглино» смотрит внимательно — если технология производства грязная, придя сюда, мы убрали грязные технологии и оставили только чистую, чтобы вписаться в экологичность региона», - объяснил директор предприятия «Титан-Полимер» Герман Петрушко.