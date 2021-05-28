В Пскове переименовали два сквера

.

Два сквера в Пскове получили новые названия. Решение об этом приняли на 51-й сессии гордумы, пишет ПАИ.

Расположенный между улицей Труда и проспектом Энтузиастов сквер получил официальное название – Сквер пограничников. Между детскими садами № 48 и 50, а также школой № 24 сквер переименовали в Сквер молодёжи.

Входе обсуждения названия «Сквер пограничников» разгорелась дискуссия. Депутат Федор Постнов предложил провести голосование с участием горожан, а глава администрации Пскова Александр Братчиков назвал новое наименование сквера логичным, потому что в регионе находятся самые крупные соединения погрануправления.

Большинство решили выбрать название «Сквер пограничников» в подарок людям, которые сегодня там отмечают свой профессиональный праздник – День пограничника.