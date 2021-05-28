Псковичка Оксана Федорова стала самым богатым деятелем искусств

Фото из Instagram-аккаунта Оксаны Федоровой

Псковичка, директор «Музея моды» Оксана Федорова стала самой богатой в 2020 году деятельницей искусства в Москве. Такую информацию разместили на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно декларации о доходах, в 2020 году Оксана Федорова заработала 139,4 миллиона рублей. На втором месте по заработку оказался художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман. Он заработал 88,2 миллиона, на третьем — худрук хора солистов Михаил Турецкий – 87,2 миллиона рублей.

Худрук Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов задекларировал порядка 18 млн рублей, его супруга Ксения Собчак — 212,7 млн. Она стала самой богатой из супругов. Худрук Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов заработал 9,1 млн рублей, его супруга — около 135,8 млн рублей.

Директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели заработал 32,8 миллиона. Согласно данным, у него в собственности имеется 6 земельных участков, 2 жилых дома, 4 квартиры, 2 машиноместа, 30 нежилых помещений, 8 автомобилей.