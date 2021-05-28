Сегодня выйдет 15-й выпуск «Псковского телеграма»

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Сегодня, 28 мая, в 17:30 в эфир выйдет 15-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

Речь в новом выпуске пойдет о схватке «на копьях» между «Новыми людьми» и «партией граждан», об online-праймериз «Единой России», отчёте губернатора и реакции на нее депутатов, самолётная «демократия» и ледяная война Лукашенко, а также все собаки полуанонимного телеграмера. Обо всем этом будут вести разговор соведущие программы Антон Сергеев, Александр Машкарин и Максим Андреев.

Программа «Псковский телеграм» выходит с января 2021 года, смотрите все выпуски проекта – на Youtube-канале ПАИ.