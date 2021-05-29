На плантацию борщевика в новом парке Пскова пожаловались горожане

Фото: ПАИ

Парк Строителей в Пскове заполонил борщевик. Ядовитое растение расположилось вдоль пешеходных дорожек и скамеек, в некоторых местах даже нависает над головами отдыхающих, пожаловались псковичи.

«Когда сидишь на лавочке, у тебя над головой нависает борщевик», - отметила псковичка.

Фото: ПАИ

Горожане высказали опасения из-за того, что опасный сорняк разросся в таких количествах и угрожает жизни местных жителей и гостей города.

На прошлой неделе горожане нашли ядовитое растение на свеже посажанном газоне в реконструированном парке на улице Труда в Пскове.