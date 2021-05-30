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Общество30 мая 2021 17:12

Кот митрополита Тихона путешествовал из Пскова в Москву

Источник:kp.ru
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Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки

Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки

Кот Владыка митрополита псковского и Порховского Тихона накануне побывал в столице. Там провел он несколько дней и познакомился с таксой - хранительницей Патриаршего совета по Культуре, сообщили в Instagram-аккаунте кота Владыки.

«Пробыв там пару дней он навестил свою знакомую, столичную жительницу, очень важную персону, таксу по кличке Донна Роза. Эту милую собачку тоже подарили митрополиту Тихону. У Донны Розы очень ответственное и важное поручение, она охраняет в Москве Патриарший совет по Культуре» - сообщили в посте.

Как сообщили авторы, встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере. Последнее фото публикации исчерпывает итог встречи.

Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки

Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки