Кот митрополита Тихона путешествовал из Пскова в Москву

Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки

Кот Владыка митрополита псковского и Порховского Тихона накануне побывал в столице. Там провел он несколько дней и познакомился с таксой - хранительницей Патриаршего совета по Культуре, сообщили в Instagram-аккаунте кота Владыки.

«Пробыв там пару дней он навестил свою знакомую, столичную жительницу, очень важную персону, таксу по кличке Донна Роза. Эту милую собачку тоже подарили митрополиту Тихону. У Донны Розы очень ответственное и важное поручение, она охраняет в Москве Патриарший совет по Культуре» - сообщили в посте.

Как сообщили авторы, встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере. Последнее фото публикации исчерпывает итог встречи.