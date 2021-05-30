31 мая в Псковской области будет теплее

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Завтра, 31 мая, в Псковской области будет немного теплее, чем сегодня. Существенных остадков не ожидается, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС России.

Ветер ожидается Северо-Восточных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет ниже, чем обычно. Воздух едва разогреется до +1…+6 градусов Цельсия.

А днем, напротив, будет на два градуса теплее, чем в воскресенье: +16…+21 градусов.

Атмосферное давление поменяется и станет высоким.