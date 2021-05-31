Псковичей в июне ждут еще одни длинные выходные

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Жители России отдохнут три дня подряд в июне в честь празднования Дня России – с 12 по 14. Пятидневная рабочая неделя ждет россиян, пишет ТАСС.

12 июня (суббота) — праздничный день

13 июня (воскресенье) — выходной

14 июня (понедельник) — перенесенный с субботы выходной.

Отдохнуть смогут не все, те кто работает по графику 6-дневной недели, не будут отдыхать три дня и начнут неделю с 14 июня. Так получается из-за того, что праздник выпадает на рабочий день.

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