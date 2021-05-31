Когда и где искать результаты ЕГЭ-2021 в Псковской области

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Сегодня, 31 мая, началась сдача первых государственных экзаменов в школах Псковской области. Через 7-14 дней после сдачи можно ожидать официальных результатов по обязательным предметам, результаты экзамена предметов по выбору появляются гораздо раньше.

Обработка результатов – многоэтапная процедура

После сдачи работ они попадают в Региональный центр обработки информации, где они должны проверяться не более 6 дней. Предметы по выбору сдает меньшее количество человек, поэтому они проверяются быстрее – до 4 дней.

Далее результаты проходят централизованную проверку в Федеральном центре тестирования около 5 дней. Еще один день потребуется для утверждения результатов в Государственной экзаменационной комиссии.

И вот, спустя 10-14 дней они поступают в единую базу результатов ЕГЭ на Портале государственных услуг и на официальном сайте Единого государственного экзамена.

Узнать результаты смогут только учащиеся и их родные

Данные о результатах итогового испытания и личные сведения имеют надежный уровень безопасности. Поэтому для получения информации потребуется код регистрации ЕГЭ или паспортные данные, а также ФИО ученика.

Примерные даты поступления результатов на специализированные ресурсы ищите в таблице: