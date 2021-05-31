Псков попал в список наиболее курящих городов

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Ежегодно, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Росстат провел наблюдения о состоянии здоровья граждан, пишет ТАСС. Псков показал не лучшие результаты.

Псковская область не попала в ТОП-5 лидеров по количеству курящего населения, но и не сильно отстала. Однако по стране процент курильщиков на 2020 год снизился с 39,4% (в 2009 году) до 25%.

Согласно статистики, цена одной пачки сигарет за восемь лет выросла почти в три раза. В 2013 году она стоила порядка 55 рублей, сегодня в среднем – 151 рубль.

Как оказалось, если совсем отказаться от курения, за год можно сэкономить порядка 55 тысяч рублей. Столько составили годовые затраты на сигареты при выкуривании одной пачки в день. По данным Росстата, за эти деньги можно приобрести iPhone 11 (128 Гб памяти) – 52 тыс.руб, Asos VivoBook 15 – 53 тыс.руб или путевку в санаторий РФ на 18 дней – 54 тыс.руб.