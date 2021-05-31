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Общество31 мая 2021 12:04

«Заморозка» цены на сахар в Псковской области окончится 1 июня

Источник:kp.ru
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1 июня заканчивается срок постановления правительства, регулирующее цены на сахар и масло. Стоимость этих товаров в регионах было принято «заморозить» на три месяца, однако в марте постановление продлили, пишут Известия.

«Они фиксируют стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — отмечали в правительстве.

Срок окончания «заморозки» для сахара окончится уже завтра, 1 июня, а на масло продлится до 1 октября. В Министерстве сельского хозяйства производителям сахара порекомендовали и далее придерживаться утвержденной цены, даже после снятия ограничений.