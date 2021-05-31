1 июня не продадут спиртное в Псковской области

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Завтра, 1 июня, будет действовать запрет на продажу алкоголя в Псковской области в честь Дня защиты детей. Такие меры приняты в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 28 января 2015 года «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции действует также 27 июня в День молодежи и 1 сентября в День знаний

Кром этого, и в день праздника выпускников общеобразовательных учреждений.