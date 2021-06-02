Названы победители конкурса фотографий «Отдых с Комсомолкой»

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«Комсомольская правда в Пскове» подводит итоги конкурса «Отдых с Комсомолкой», где, согласно голосам читателей на сайте конкурса, определились три победителя. За победу в конкурсе все три участника получат сертификаты базы отдыха «Тридевятое царство».

Не будем томить! Третье место, согласно решению жюри, заняла Ирина Ткаченко. Конкурсантка очень любит путешествовать и ежегодно отправляется за рубеж, а также колесит по родному краю. Большинство фото, представленных на конкурс, были сделаны на обычный телефон. Однако на одном из них Ирина Ткаченко предстала в образе настоящей модели для профессионального фотографа, чем и заработала большинство симпатий.

«Черногория. Август 2019 год. На пляже. Я в мокром купальнике. Подошёл фотограф. 10 Минут длилась вся фотосъёмка. А поверх купальника просто кусок шифона. Но получилось эффектно, правда купальник мокрый просвечивает» - рассказала Ирина Ткаченко.

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Второе место в конкурсе, по решению редакции, занимает Елена Сергиенко. Мы не могли не отметить то, что фотографии победительницы представлены из самых разных точек мира. География путешествий огромна, а на фотографии попадают самые лучшие виды. Именно фотографии Елены Сергиенко отметило наше профессиональное жюри фотографов Медиацентра 60 и отдало ее фотографии 30 дополнительных голосов.

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Ну, а главным и бесспорным победителем конкурса стала Людмила Булова. Конкурсантка воспользовалась возможностью загрузить максимальное количество фотографий (три - согласно положению) и все они, благодаря огромной поддержке друзей и читателей Комсомолки, попали на первые строчки по количеству голосов.

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«Каждый год отдыхали в какой-нибудь новой стране,– делится конкурсантка. Но в прошлом году пришлось бороздить просторы нашей области, и не пожалели. Получили море положительных эмоций».

Также вне конкурса профессиональное жюри отметило фотографию Татьяны Васильевой. Фотограф Медиацентра 60 Анастасия Тарасова выделила данную фотографию среди всех представленных и отметила, что автор фото грамотно выстроил композицию, верно посадил модель и передал приятную атмосферу быта русской деревни.

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Фотографу Арсению Тимашову понравилось фото Евгения Макарина, который прислал кадр со своей любимой таксой Йотой на фоне лебедей Городищенского озера. «Фото вышло удачным по композиции, кадр цепляет взгляд своей необычной атмосферой» - прокомментировал фотограф.