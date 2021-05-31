Мастер-класс по ведению блога в Instagram проведет псковичам Молодёжный центр

.

В четверг, 3 июня, Молодёжный центр для всех желающих не зависимо от возраста проведет мастер-класс под названием «Instagram как воплощение личности», который проведёт Ольга Афанасова.

«Современный мир и социальные сети – уже не разделимы. Чёткие грани между реальной и виртуальной жизнью стираются, особенно после последних событий пандемии. И хочется, что бы личная страничка в соцсетях была красивой и характеризовала её пользователя», – рассказывает автор мастер-класса.

На мастер-классе рассмотрят особенности ведения личного блога в Instagram, какие у платформы существуют функции и как оформлять посты, включая написание текста и обработку фотографий.

Встреча состоится 3 июня в 18:30 по адресу: ул. М. Горького, 15 в Псковском городском молодёжном центре по адресу. Чтобы принять участие, необходимо заполнить регистрационную форму.