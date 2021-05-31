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Происшествия31 мая 2021 15:24

Церковный купол раздавил КАМАЗ в Великих Луках

Источник:kp.ru
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Церковный купол нового храма на улице Новоселенинской в Великих Луках упал на КАМАЗ, сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».

Сегодня днем во время строительных работ нового храма пострадал водитель КАМАЗа. По предварительным данным, водитель специализированного транспорта двигался через арку у храма, не закрыв погрузчик. И зацепил им купол, находящийся над аркой.

Купол упал на кабину машины, а водитель получил травмы различных степеней тяжести и был госпитализирован каретой скорой помощи.

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