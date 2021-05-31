Псковский психолог рассказала, как встретить ребенка дома после ЕГЭ

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Сегодня первые выпускники написали Единый государственный экзамен в Псковской области. О том, как подготовиться к этому ответственному событию, школьников и их родителей подготавливают чуть ли не больше, чем к самому экзамену. Но о том, что делать после только что пройденного экзамена и как обеспечить ребенка спокойствием в ожидании результатов, рассказала псковский психолог Екатерина Макеева.

Во многих семьях вопрос о том, что делать после ЕГЭ дома, пускается на самотек или проходит со стандартными вопросами и волнением, которое невозможно скрыть у всей семьи. Однако родственники – это единственные люди, кто может помочь ребенку успокоиться и снять нервное напряжение.

– Мы все очень разные и перед тем, как начать диалог с ребенком про только что закончившийся экзамен, необходимо уточнить, хочет ли он сам об этом поговорить. И только если он не против, задавать интересующие вопросы: ну, как, что там было? Как думаешь, написал? Что у тебя получилось, а что не получилось?

По словам психолога, если ребенок дал запрет на обсуждение экзамена, а вы продолжите интересоваться – это вызовет только наибольшее волнение. Он может начать сильнее беспокоиться о том, правильно ли он все сделал. В случае отказа лучше всего перевести тему разговора совершенно в другое русло или даже соблюсти тишину.

– Можно предложить ребенку заняться любым видом деятельности, который ему бы хотелось или явно нравится. Не стоит переходить сразу же к подготовке к следующему экзамену. Если ребенок по приходу домой хочет полежать или даже лечь поспать после недосыпа – не нужно препятствовать этому. Но, если есть возможность отвлечь, то лучше сменить сферу деятельности и куда-нибудь отправиться. При любом стрессе человеку очень хорошо помогает физическая активность.

К примеру, можно выйти на прогулку. Также отлично помогает плавание. Помимо бассейна, ребенку можно предложить полежать в ванне или постоять под душем. Вода расслабляет и дает возможность успокоиться, советует Екатерина Макеева. А на стол в это время можно выставить сладости или давно проверенный природный антиоксидант – бананы.

Желаем спокойствия выпускникам и их родителям, а также быстрой проверки работ и отличных результатов!