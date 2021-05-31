Почему бессмысленно подделывать мёд, рассказал псковский пчеловод

Фото: Псковская правда

Новый региональный закон, принятый на майской сессии Псковского областного Собрания внес коррективы в деятельность пчеловодства. Подделывают ли мед сейчас и как выбрать «правильный», рассказал владелец нескольких пасек Владимир Виноградов газете «Псковская правда».

За качества мёда сейчас можно не опасаться. По словам пчеловода, никто не будет варить такой продукт из сахара, но «подделать» мед все-таки можно.

«Сейчас нет смысла что-то сделать из сахара. Дешевле купить подсолнечниковый мёд. Много мёда из Китая идет — в брикетах, водой заливаешь и получается мёд. Причем, проходит по всем анализам по безопасности. Как они его делают — никто не знает» - рассказал Владимир Виноградов.

В основном «подделку» можно найти в южных, дешевых сортах. По сравнению с нашим, псковским медом, где количество диостазных чисел порядка 20-25 единиц, то на юге - только 8. И это совсем не зависит от людей, все из-за местоположения. Влияет только место расположения. У соседей в Карелии такое число может дойти и до 40 единиц. Как оказалось, чем севернее мёд — тем полезнее. А мед, который привозят с юга оптом стоит не больше сахара