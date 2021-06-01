Псковичка предупредила горожан об опасном борщевике в Ботаническом саду

Фото: Елена Сергиенко

С приходом лета во многих местах города Пскова и области распустился борщевик. Огромные листья опасного для жизни растения псковичи нашли теперь и в Ботаническом саду. Своими фотографиями поделилась наша постоянная читательница Елена Сергиенко.

«В любимом Ботаническом саду Пскова, где так любят проводить свободное время горожане, появился... нет, не новая культура, а занесенный каким-то ветром и трудновыводимый борщевик! Люди, осторожно! Можно получить от прикосновения кожи с ним ожоги!» - пишет псковичка.

Накануне на плантацию борщевика и его свисающие над головой листья пожаловались псковичи в новом парке Пскова.