Дарья Донцова оценила фотографии кота и собаки митрополита Тихона

.

Новые фотографии кота Владыки, опубликованные в Instagram-аккаунте, оценила писательница детективных романов Дарья Донцова, пишет корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Накануне кот Владыка путешествовал из Псково-Печерского монастыря в Москву, где загостил в Патриаршем совете по Культуре. Там он познакомился с его охранительницей - таксой Донной Розой.

Вчера в блоге кота появились новые фотографи с подписью «Донна Роза по секрету делится столичными новостями с Владыкой». Фотокарточки со знакомства двух любимцев митрополита Псковского и Порховского Тихона понравились писательнице Дарье Донцовой, поэтому она оставила комментарий в виде нескольких сердец.

Сама Дарья Донцова очень любит животных, сейчас у нее есть четыре мопса, кот, рыбки и черепаха Герасим. В своем загородном доме писательница устроила настоящий культ мопсов и прозвала жилище «Мопс-хаус».