С Днём защиты детей поздравила псковичей Юлия Пересильд

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Актриса, уроженка пскова и мама двоих дочерей Юлия Пересильд поздравила читателей своего блога в Instagram-аккаунт с Днём защиты детей.

«Дети – моя слабость и моя сила, и эти две егозы, и вообще дети. Я люблю детей во всех их проявлениях. Их присутствие в жизни дарит мне ощущение бесконечности. Мне нравится смотреть как они растут, как они меняются, как они становятся лучше нас, смелее нас, свободнее нас, открытее нас. Юные человеки - вы наш смысл!» - написала актриса.

От лица взрослых актриса написала, что детей любит такими, какие они есть и пообещала всегда быть рядом, но не мешать своим мнением. Кроме того, она подчеркнула, что должен когда-то наступить день, когда детей станет не от кого защищать, а нужно будет только любить и помогать.

«Растите. Цветите. Открывайте новые горизонты. Верьте в себя. А мы взрослые будем не учить вас, а учиться у вас. С днём защиты детей!» - обратилась к детям Юлия Пересильд.