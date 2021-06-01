Стать президентом, врачом и мастером спорта: победители «Губернаторского дневника» рассказали Михаилу Ведерникову о своей мечте

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Сегодня, 1 июня, в зале администрации Псковской области, где ежедневно проходят совещания губернатора, на столах стоят сладости и раздаются детские голоса - на чаепитие к губернатору пришли победители акции "Губернаторский дневник".

Чтобы познакомиться с победителями, Михаил Ведерников расспросил ребят о занятиях в свободное время и о профессиях, с которыми они хотели бы связать свою дальнейшую жизнь. У отличников оказались очень высокие цели на жизнь.

«Врачом я хотела стать еще в детстве, - рассказывает победительница нескольких лет Анастасия Алексеева из Острова. Хочу, чтобы меня знало много людей, чтобы приходили ко мне лечиться. А самое важное, я считаю, чтобы были здоровы дети».

Пятиклассница Ева Сагателян из Великих Лук уже давно решила, что тоже хочет связать свою жизнь с медициной, но идея о том, что ее призвание - стоматолог, пришла девочке прямо за разговором с губернатором.

«Я тоже хочу лечить людей. <...> Скорее всего я свяжу свою жизнь с профессией стоматолог. Ведь самая главная часть организма, без которой человек бы просто не смог бы ничего сделать - это зубы. Без них не покушаешь, не поговоришь и даже не улыбнешься» - заключила отличница.

Выпускник пустошкинской школы Максим Тимофеев опередил своим рассказом один из главных вопросов Михаила Ведерникова о том, кто бы хотел сам в будущем стать губернатором. Оказалось, что парень даже метил в президенты, успешно поучаствовав в одном из всероссийских конкурсов.

Несколько участниц рассказали главе региона о том, что на данный момент активно занимаются спортом, имеют много наград, и являются чемпионами области, а в будущем планируют стать кандидатами в мастера спорта.

Михаил Ведерников похвалил ребят за рассказы о себе и отличные планы на будущее. А также отметил, что в администрации очень ждут, когда юные отличники станут частью большой региональной команды, которая позволит региону еще более успешно развиваться и становиться комфортнее.

«Когда люди обладают фундаментальными знаниями, такими, которые вы получаете сейчас в школе, у них есть желание учиться, узнавать больше - это есть и развитие» - подчеркнул Михаил Ведерников.

Фоторепортаж со встречи смотрите по ссылке.