Концерт Noize MC 3 июня в Пскове отменен

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Концерт Noize MC, который должен был состояться 3 июня в зале КСК «Супер» города Пскове отменен, пишет «Псковская правда» со ссылкой на председателя комитета по культуре Псковской области Ольгу Тимофееву.

До вчерашнего дня билеты на концерт звезды продавались даже на танцпол. Но, по словам Ольги Тимофеевой, организаторы решили перенести концерт на более эпидемиологически спокойный период. Однако дата пока не ясна.

Комитет по культуре продолжает контролировать организацию мероприятия. В частности, приостановление продажи билетов на предстоящий концерт также была организована совместными усилиями двух сторон.