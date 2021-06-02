Отсутствие «взрывных» лабораторных по физике и химии в псковских школах объяснил губернатор

.

В конференц-зале администрации на встрече главы региона с самыми лучшими учениками Псковской области прозвучали серьезные вопросы. Один из первых встал вопрос от 9-классницы Арины Савицкой.

«Многие школьники, приходя на первые уроки химии и физики ожидают, что на лабораторных работах будет что-то "взрываться", шипеть, загореться и тд. Но в нашей школе очень мало лабораторных работ. А если и есть, то они очень скучные и совсем не впечатляют. Сейчас часто стали заменять их на видеоролики, которые мы смотрим во время урока. Но это ведь совсем не то. Цепочки, свойства, превращения... Хочется посмотреть вживую, как это происходит или не происходит» - поделилась школьница.

Михаил Ведерников удивился, что в школах проводится мало практических работ по физике и химии и поручил и.о. председателю комитета по образованию Андрею Ермакову взять на контроль этот вопрос.

«Безусловно, учитель может регулировать процесс обучения. Опыты "чтобы загореться" преподаватели пытаются избежать, ведь это довольно опасный формат урока. По большому счету, лабораторные работы – это неотъемлемый вариант обучения. Мы будем работать с выпускниками, чтобы они внедряли безопасные опыты в образовательный процесс школ» - заключил Михаил Ведерников.

ПО ТЕМЕ:

В День защиты детей Михаил Ведерников встретился с отличниками Псковской области (Подробнее)