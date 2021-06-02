4 млн со счетов Банка похитили сотрудник и преподаватель экономики

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Псковский суд вынес приговор для преподавателя экономических дисцеплин в университете и сотрудника Банка за хищение 4 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Злоумышленники неоднократно похищали средства банка, оформляя кредиты на фиктивных заемщиков и обналичивали средства переведенные по договорам для собственного обогащения.

Виновным назначена уголовная ответственность с взысканием похищенных у Банка средств в размере более 4 млн рублей, а также лишение свободы. Преподаватель университета привлечен на 4 года, сотрудник банка – на 5 лет условно.