10 июня псковичи увидят солнечное затмение

Условия видимости затмения в отдельных городах России

В четверг на следующей неделе,10 июня, произойдет самое красивое солнечное затмение за ближайшие 9 лет. Жители нашего региона тоже смогут его наблюдать в этот день, уточнили в Клубе любителей астрономии Псковской области.

«Если будет погода, устроим "посмотрелки" для всех желающих. Скорее всего, на парковке "Империала"», - рассказали ПАИ в клубе и призвали следить горожан за новостями в группе.

Затмение 10 июля 2021 года примечательно тем, что пройдет при самых лучших условиях видимости в России за ближайшие 9 лет. В Москве начнут наблюдать явление в 13:22, в 14:26 наступит максимальная фаза затмения, закончится оно в 15:27. В Санкт-Петербург начало будет на 10 минут раньше.

Максимально полное затмение увидят жители Канады, Гренландии и севера Дальнего Востока России. На севере России и в Восточной Сибири увидят менее полное затмение. Город России, где будет максимально видно затмение - Среднеколымск (Республика Саха). Жители и гости этого города увидят затмение ночью – в 22:27 по местному времени.