Еще 43 псковича заразились COVID-19 в Псковской области

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Сегодня, 2 июня, в регионе зафиксировано 43 новых заражения коронавирусом. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

С 2020 года в регионе насчитывается 37 896 зараженных человек. За это время смогли справиться с коронавирусом 32 656 пациентов.

Стало известно сразу о нескольких летальных исходах за последние сутки.

На данный момент проведено исследований – 387305

(1010)

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 37896(+43)

Выздоровело – 32656(17)

Умерло – 410( +3)