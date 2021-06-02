Еще 43 псковича заразились COVID-19 в Псковской области

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Сегодня, 2 июня, в регионе зафиксировано 43 новых заражения коронавирусом. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
С 2020 года в регионе насчитывается 37 896 зараженных человек. За это время смогли справиться с коронавирусом 32 656 пациентов.
Стало известно сразу о нескольких летальных исходах за последние сутки.
На данный момент проведено исследований – 387305
(1010)
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 37896(+43)
Выздоровело – 32656(17)
Умерло – 410( +3)