В сети появились эксклюзивные фото псковского преподавателя-мошенника

Фото: ПАИ

Уникальные фотографии преподавателя экономических дисциплин университета пскова появились у Псковского агентства информации. Преподаватель вместе с сотрудником Банка похитил более 4 миллионов рублей.

На фотографиях, попавших в распоряжение журналистов из банкоматов видно, что преподаватель снимает деньги.

Фото: ПАИ

Напомним, преступники оформляли кредиты на "мертвые души", обналичивая средства, поступающие из банков по договорам. За все время злоумышленники вынесли из Банка более 4 миллионов рублей.

Приговор для преступников вступил в силу. По нему преподаватель вуза и сотрудник банка приговорены на 4 года лишения свободы и 5 лет условно.