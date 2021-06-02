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Происшествия2 июня 2021 12:04

В сети появились эксклюзивные фото псковского преподавателя-мошенника

Источник:kp.ru
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Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Уникальные фотографии преподавателя экономических дисциплин университета пскова появились у Псковского агентства информации. Преподаватель вместе с сотрудником Банка похитил более 4 миллионов рублей.

На фотографиях, попавших в распоряжение журналистов из банкоматов видно, что преподаватель снимает деньги.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Напомним, преступники оформляли кредиты на "мертвые души", обналичивая средства, поступающие из банков по договорам. За все время злоумышленники вынесли из Банка более 4 миллионов рублей.

Приговор для преступников вступил в силу. По нему преподаватель вуза и сотрудник банка приговорены на 4 года лишения свободы и 5 лет условно.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ