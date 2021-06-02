Сквер у ПсковГУ станет новой точкой притяжения горожан и туристов

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Сквер ПсковГУ вскоре станет местом притяжения для горожан и туристам, сообщил проректор ПсковГУ по работе с молодежью Александр Захаров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Раньше сквер был зеленым полем с небольшим подиумом, но мы планируем небольшую реорганизацию. Появятся новые таблички, новая сцена с шатром, места, где можно будет посидеть, отдохнуть, погулять с детьми. Площадка будет открыта для всех, не только для студентов. И в будние, и в выходные дни», - пообещал проректор.

Гостей и жителей города регулярно будут приглашать на творческие мастер-классы, волонтёрские акции и развлечения с аниматорами.