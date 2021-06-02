Псковский бизнесмен написал детскую книжку сказок

.

Псковский предприниматель Даниил Верхозин написал книжку сказок с историями из жизни семьи Волка и Волчицы. Книжку проиллюстрировали и даже озвучили, рассказал автор ПАИ.

«История всегда начинается одинаково: волк приходит вечером домой и видит, что его ненаглядная волчица сидит грустная. Он спрашивает у нее: «Что случилось?», Волчица ему рассказывает, и каждый раз выясняется, что у нее появилась очень необычная просьба: то попробовать ананас, то полетать на воздушном шаре, то сходить в театр… Волк прикладывает максимум усилий, чтобы выполнить ее просьбу», - поделился Даниил Верхозин.

Красочные иллюстрации для сказки подготовил молодой петербургский иллюстратора Лии Новак. Отпечатанная история должна была принадлежать только детям автора, но маленький тираж, распечатанный в псковской типографии, уже разошелся почти весь.

«Специально писать сказки мысли не было, но всегда были пожелания от собственных детей, чтобы я их рассказывал. Я придумывал и рассказывал», - отметил пскович.

Озвучкой историй занималась дочь предпринимателя Лиза, которая учится в Санкт-Петербурге в институте кино и телевидения на режиссерском отделении.

«Дочь Лиза на день рождения в мае мне сделала сюрприз. Она зарегистрировала канал, озвучила сказку и разместила там. Я не знал, что она запишет канал, будет озвучивать сказку», - поделился пскович.

Аудиозапись про Волка и Лисицу понравилась слушателям, поэтому пришла идея записать аудиоверсии остальных четырех историй.