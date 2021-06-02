Погостить в общежитиях Пскова летом смогут студенты всей России

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В рамках пилотного проекта, в 2021 году Псковский государственный университет примет путешествующих студентов со всех городов России. Об этом сообщил проректор ПсковГУ по работе с молодежью Александр Захаров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«Любые студенты смогут обращаться в вузы, чтобы им предоставили места. Это не касается учебного процесса. Посетить регион можно будет с любой целью: экскурсионной, научной, просветительской и просто - в рамках путешествия» – сообщил Александр Захаров.

По словам проректора, проживание в студенческих общежитиях обойдется гораздо дешевле, чем снять хостел. В среднем, за месяц студенты в Псковской области платят за проживание от 500 до 600 рублей - примерно также оно обойдется и гостям из других регионов.

Кроме этого, в рамках студенческого туризма будет создан сайт, на котором учащиеся российских вузом смогут узнать точную цену размещения и оставить заявку в желаемом городе.