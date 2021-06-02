Михаил Ведерников пообщался с круглыми отличниками Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской обаласти

Горжусь тем, что даже в сложных условиях пандемии наши ученики нашли в себе силы учиться на отлично, одновременно одерживая победы в спорте и творческих соревнованиях – Михаил Ведерников рассказал о встрече с победителями акции «Губернаторский дневник» в своем Instagram-аккаунте.

«Пообщавшись с ребятами, могу с уверенностью сказать, что Псковской области очень нужны такие талантливые, умные и целеустремленные специалисты. Уверен, у этих ребят все получится, и скоро они станут частью нашей активной региональной команды, которая будет работать на благо своего родного края», - сообщил Михаил Ведерников.

Особую благодарность губернатор выразил учителям и родителям, которые воспитали достойных детей и в сложной эпидемиологической ситуации оказывали им поддержку, в том числе и в онлайн-обучении.