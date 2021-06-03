Стать президентом решила отличница из Порхова после встречи с Михаилом Ведерниковым

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Ученица четвертого класса Полонской средней общеобразовательной школы Порхова Ольга Волкова вошла в число победителей акции «Губернаторский дневник» и стала рекордсменкой, набрав за учебный год 508 «пятерок», сообщила газета «Порховский вестник».

«Когда мы вошли в здание администрации, мне стало как-то очень волнительно, но и очень интересно, - вспоминает отличница. - Я познакомилась с ребятами из других школ, а затем нас пригласили в кабинет к губернатору для чаепития».

Оля призналась журналистам, что ей понравилось общаться с губернатором и то, как задавали вопросы старшие ребята.

«Я посидела в кресле губернатора и, наверное, буду стараться стать президентом нашей страны», - подчеркнула школьница.

В День защиты детей, 1 июня, в администрации Псковской области Михаил Ведерников встретил победителей акции «Губернаторский дневник». Ребята попили чай и обсудили с губернатором важные вопросы. Организатором акции на протяжении многих лет является «Комсомольская правда – Псков», входящая в АНО ИД «Медиацентр 60».