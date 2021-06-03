600-летний дуб спасают монахи в Псково-Печерском монастыре

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Старинный дуб в Псково-Печерском монастыре пытаются спасти монархи. В последнее время дерево стало засыхать, поэтому сейчас принимаются срочные меры.

Дуб уже обследовали арбористы из Москвы и выявили точный возраст «печорского патриарха» - 598 лет. Сейчас вокруг дуба начались противоаварийные земляные работы по спасению.

Монастырскийий дуб стал участником национального конкурса «Российское дерево года». ППоддержатьодно из старейших деревьев страны псковичи могут во всенародном голосовании на сайте rosdrevo.ru.